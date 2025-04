Video

La Cina e la “cura” al dissenso: la storia di Cai Jiawei

Cai Jiawei è un dissidente cinese che vive negli Stati Uniti. Ha lasciato il suo paese nel 2023, dopo che la polizia gli ha ordinato di smettere di criticare le misure di lockdown adottate per combattere il Covid. Da allora, ha continuato a denunciare il regime di Xi Jinping. Anche mentre è in America, le autorità di Pechino hanno cercato di farlo tacere facendo pressioni e minacciando la sua famiglia, rimasta in Cina. Jiawei è solo una delle 105 persone che, insieme al consorzio di giornalismo investigativo Icij, abbiamo intervistato per scoprire quali sono i metodi utilizzati da Pechino per terrorizzare e silenziare i suoi detrattori.

