La Deutsche Vita Express: Küchentisch

Il 23 febbraio in Germania si vota: saranno elezioni importantissime, ma vi diamo tutte le parole per arrivare preparati. In questa quarta puntata de La Deutsche Vita Express parliamo della parabola del partito dei Verdi tedeschi, i Grünen. Nel 2021 gli ecologisti erano in fase di grazia. La loro candidata cancelliera Annalena Baerbock sembrava un candidato da prendere sul serio e il trend era più che positivo, tanto che con quasi il 15% dei consensi, il partito ha portato a casa il miglior risultato di sempre. Unico problema, la tenuta. Nel corso della legislatura, i Verdi sono stati sempre più percepiti come il «partito dei divieti», motivo per cui col tempo nei sondaggi i livelli di gradimento sono scesi pericolosamente.

Lisa Di Giuseppe analizza gli aspetti più controversi del partito, i motivi della crisi, le sue posizioni sui vari temi e le speranze in vista del voto di settimana prossima.

