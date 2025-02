Video

Mondo

La Deutsche Vita Express - Operation Silberlocke

Il 23 febbraio in Germania si vota: saranno elezioni importantissime, ma vi diamo tutte le parole per arrivare preparati. Parliamo di coalizioni: i sondaggi dimostrano che nessun partito attualmente ha i numeri per governare da solo e siccome il sistema elettorale in Germania è per la gran parte proporzionale (con una piccola parte maggioritaria) ci sarà bisogno di una coalizione di governo. A scegliere il cancelliere sarà molto probabilmente la Cdu, che dovrà trovare un partner tra Spd e Verdi (o entrambi): una trattativa più difficile dopo il voto comune con AfD della scorsa settimana. Il maggioritario, dicevamo: ci sono anche un certo numero di collegi assegnati a chi prende più voti. Ma soprattutto, chi ne conquista tre può portare il proprio gruppo nel Bundestag anche se rimane sotto la soglia di sbarramento del 5%. È quello che sogna di fare la Linke.

