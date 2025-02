Video

La Deutsche Vita Express: Verbrenner

Il 23 febbraio in Germania si vota: saranno elezioni importantissime, ma vi diamo tutte le parole per arrivare preparati. In questa terza puntata de "La Deutsche Vita Express" parliamo di economia. Quante volte avete sentito parlare del motore franco-tedesco in Europa? La verità è che la Germania è in recessione per il secondo anno consecutivo.

Lisa Di Giuseppe analizza i motivi della crisi, molto accentuata soprattutto nei settori dell’automotive e dell’energia, e l’impatto che essa avrà sulle elezioni tedesche.

