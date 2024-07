Video

Fatti

La lezione di Benny Pilato: il senso di un quarto posto

Arrivare quarti nei 100 metri rana ai Giochi di Parigi, per 1 solo centesimo, e dire: «È il giorno più bello della mia vita». Ma come? In un mondo in cui si gareggia sempre per vincere, le parole della 19enne italiana fanno rumore. Tra chi non conosce a fondo il senso dello sport.

