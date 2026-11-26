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La sera del 25 novembre migliaia di persone hanno sfilato a Milano nel corteo contro la violenza di genere organizzato da Non una di meno. In piazza il carro del movimento, con lo striscione "Il patriarcato ci costa la vita". Il corteo ha attraversato Corso Buenos Aires per arrivare in piazza Duomo. Tra le rivendicazioni della mobilitazione il contrasto alla violenza di genere, il diritto a un lavoro dignitoso, a cure mediche adeguate e a un'istruzione che comprenda l'educazione sessuale e al consenso.