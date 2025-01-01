Video
Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Dopo averlo catturato, il governo italiano ha rimandato indietro in Libia il torturatore libico Almasri con volo di stato e tanti ossequi. È come se avessimo restituito un boss di mafia al suo clan, nonostante la latitanza e i reati commessi. Vi raccontiamo tutte le bugie e i silenzi che hanno spinto il Tribunale dei ministri a chiedere l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e per i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, che dovrà essere valutata dalle Camere di appartenenza. La premier Giorgia Meloni è stata archiviata, anche se rivendica politicamente tutto quello che è stato fatto.

LEGGI L'ARTICOLO di Nello Trocchia ed Enrica Riera

Video di Lorenzo Sassi

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"

Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

Meloni arriva al summit di Tirana. E Rama si inginocchia nuovamente

Magi protesta contro la mancanza di copertura del referendum travestito da fantasma

Remigration Summit, l’Italia “paese sicuro” per gli estremisti neri

Reddito di libertà, Sportiello (M5s): «Per uscire dalle violenze dobbiamo essere fortunate a nascere nella regione giusta»

Primo maggio, Landini: «Ci rivoltiamo per cambiare il Paese e la logica dello sfruttamento»

Primo maggio, Schlein: «Meloni mente, venga tra i lavoratori e si occupi di loro»

Emiliano Fittipaldi: «Una consulenza da 70mila euro al ministero per la legale di Crosetto»

Trump pubblica un video con l'arresto di Obama nello Studio ovale

Le violazioni dei coloni a Masafer Yatta documentate da Mediterranea Saving Humans

Israele bombarda Damasco: le esplosioni interrompono le trasmissioni tv

Brasile, a San Paolo proteste contro i dazi di Trump

Francesca Albanese: "Sanzioni Usa per indebolire il mio lavoro, vado avanti"

Le immagini dell'alluvione in Texas

Pride di Budapest, estremisti di destra fanno deviare il corteo

A Budapest il Pride vietato da Orbán

Al Pride di Budapest si canta "Bella Ciao"

Trump, "distrutti gli impianti nucleari iraniani chiave"

Netanyahu, "decisione Trump coraggiosa, cambiera' la storia"

Gaza sotto assedio, la fame come arma di guerra: il nostro racconto dal valico di Rafah

La protesta delle madri del quartiere Paolo VI di Taranto

Rodolfo Graziani - Il macellaio del Fezzan: la terza puntata di Per questi motivi 2

Fine vita, Laura Santi ai parlamentari: "Vi chiedo di essere umani"

I ragazzi delle scorte - la storia di Eddie Walter Max Cosina

Strage di via d'Amelio, la storia di Vincenzo Fabio Li Muli

Una donna ha ucciso, Lidia Cirillo. La seconda puntata del podcast Per questi motivi

L'esplosione a Roma dall'alto, "abbiamo visto volare la lamiera"

Esplosione a Roma, i danni nelle aree intorno al distributore

Roma, fumo e fiamme dopo l'esplosione in un distributore

Esplode un distributore di carburante e gas a Roma: almeno 36 feriti

Carceri, il senatore Fina (Pd) legge in Aula le parole di Alemanno

"La regina delle squillo", la prima puntata del podcast Per questi motivi 2