Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Dopo averlo catturato, il governo italiano ha rimandato indietro in Libia il torturatore libico Almasri con volo di stato e tanti ossequi. È come se avessimo restituito un boss di mafia al suo clan, nonostante la latitanza e i reati commessi. Vi raccontiamo tutte le bugie e i silenzi che hanno spinto il Tribunale dei ministri a chiedere l’autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano e per i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio, che dovrà essere valutata dalle Camere di appartenenza. La premier Giorgia Meloni è stata archiviata, anche se rivendica politicamente tutto quello che è stato fatto.

Video di Lorenzo Sassi