Leone XIV è il nuovo papa, tra i fedeli in piazza: «Si è presentato come l'uomo della pace»

Dopo la fumata bianca che ha visto l’elezione di Robert Francis Prevost, primo papa statunitense, eletto dopo solo quattro scrutini, è un brusio di voci, di lingue e di canti che, accompagna e scandisce, quelli che «resteranno per me dei momenti unici». «Si è presentato come l’uomo della pace. È di questa che abbiamo bisogno. Ha parlato anche di ponti. Bene, speriamo che come Francesco faccia qualcosa di concreto per porre fine a quest’incubo a cui ormai ci siamo abituati».

