Massimiliano Fuksas: "Perdere mio padre a 6 anni mi ha permesso di non avere senso del potere"

Ospite del nostro evento a Milano, "Le sfide di Domani", l'architetto Massimiliano Fuksas ha parlato del rapporto con la figlia Elisa, della storia della sua famiglia e della scomparsa prematura del padre: "La perdita di mio padre - avevo sei anni - è stata la mia più grande fortuna perché mi ha tolto due elementi: uno è quello che rappresenta il padre, cioè il senso del potere. Io non ho il senso del potere. Tutte le volte che sono stato vicino al potere, ho fatto di tutto per farmi espellere dal potere. E la seconda cosa è che non ho mai avuto il complesso di Edipo. Perciò mia madre era tutta per me, per questo ringrazio mio padre".

