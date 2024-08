Video

Fatti

Mattia Furlani, il portavoce della nuova generazione

Dall’oro agli Europei under 18 del 2021 al bronzo ai Giochi del 2024: Mattia Furlani è un talento enorme di soli 19 anni che, come altri atleti della sua età, colpisce per quel senso di gratitudine che prevale sul risultato, il senso di sapere il percorso fatto, quello che in pochi vedono perché i riflettori non ci sono.

