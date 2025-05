Video

Fatti

Mauro Pagani: "Mauro Pagani: "Dio suona di sicuro, l’arpa ma anche il trombone: perché non dovrebbe divertirsi anche lui?"

Al Teatro Franco Parenti di Milano nella prima giornata del festival di Domani dedicato alla cultura, Mauro Pagani – polistrumentista, produttore e fondatore della PFM (Premiata Forneria Marconi), ha dialogato con il vicedirettore Angelo Carotenuto. "Dio suona?", ha chiesto Carotenuto a Pagani. "Di sicuro! Verrebbe da pensare che suoni l’arpa, ma secondo me anche il trombone, perché suonare è divertente e non vedo perché Dio non si debba divertire". A proposito di imperfezioni e stonature, inevitabile una domanda sull’autotune: imbroglio o tecnologia contemporanea? "È una perfetta macchinetta per brocchi, che funziona bene anche per i non brocchi. Quasi tutti hanno delle note stonate: quando l’autotune non c’era, tante volte abbiamo buttato via bellissimi assoli perché non erano perfetti. Quindi può essere un aiuto, ma non bisogna appoggiarcisi troppo. Le stonature fanno parte del sistema interpretativo, serve la capacità di riconoscere anche i propri limiti. In questi casi, utilizzarlo ti permette di capire meglio quello che fai. Lo uso anche io, ma bisogna stare attenti a non diventarne schiavi".

