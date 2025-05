Video

Fatti

Primo maggio, Leo Gassmann apre il Concertone con 'Bella ciao'

Un papavero rosso alle spalle , Leo Gassmann ha dato il via alla diretta del Concertone del Primo maggio. «Ottanta anni fa uomini e donne coraggiose ci hanno permesso di vivere un'Italia libera e democratica ed erano ragazzi e ragazze come voi. Non dimentichiamo», ha affermato l'artista.