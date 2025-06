Video

Roma, voci dal corteo contro il riarmo: "Italia ripudia la guerra"

Decina di migliaia di persone hanno sfilato a Roma, da piazzale Ostiense fino al Colosseo, per la Pace e contro il piano di riarmo dell'Europa. Diverse associazioni e partiti, tra cui ANPI, ARCI, CGIL, M5S, PD e AVS hanno preso parte alla manifestazione. "La nostra Costituzione è chiara, l'Italia ripudia la guerra. Perché allora i nostri governi spendono miliardi di euro per riarmarsi? Noi siamo contro il piano dell'Ue" - raccontano alcuni partecipanti - "Quello che sta accadendo a Gaza è paragonabile ad Auschwitz ormai, non possiamo voltarci dall'altra parte ma venire qui e far sentire la nostra voce.

