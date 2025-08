Video

Italia

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Alla festa della Lega in Romagna, davanti a un pubblico dall’età media alta, il segretario del Carroccio e vicepremier Matteo Salvini snocciola il solito repertorio: attacchi ai giudici, all’Europa di von der Leyen, ai «fondamentalismi che vogliono rubarci l'identità». Poi il ponte sullo stretto, un plauso a Meloni e gli immancabili selfie: «Cosa dirò ai miei figli se dovrò andare in carcere per avere fatto il mio lavoro?». Alla fine, canta sul palco "Romagna mia".

Video di Alessia Arcolaci