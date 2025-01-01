Video
Sciopero generale per Gaza, in centomila in piazza a Milano

Tantissima gente questa mattina è scesa in piazza a Milano in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati per Gaza a seguito del blocco della Global Sumud Flotilla avvenuto gli scorsi giorni. La novità, rispetto allo sciopero precedente del 22 settembre, è che quest'oggi è scesa in piazza anche la Cgil, mobilitando tutti i suoi iscritti. "Blocchiamo tutto" è la parola d'ordine dei manifestanti i quali sono riusciti nell'intento di paralizzare la città. Partito da Porta Venezia, il corteo ha raggiunto piazza Leonardo senza registrare, per il momento, tensioni con le forze dell'ordine. Arrivato davanti al Politecnico, il corteo si e' spezzato con una parte, capeggiata dal sindacato di base Usb e dai centri sociali, che ha marciato diretta verso la tangenziale poi occupata.

Elly Schlein: "In piazza oggi un'Italia migliore di chi la governa"

Tragedia di Mattmark, le scuse del presidente Reynard

Le bugie del governo sul caso Almasri: le conclusioni del Tribunale dei ministri

Salvini canta "Romagna mia" alla festa della Lega a Cervia

Luca Zingaretti: "La moglie di un politico nazionale ha saltato la fila a Fiumicino"

La rabbia e lo sdegno del popolo in piazza per Gaza: "Stop al massacro"

Cara Italia, un referendum per scrivere una pagina nuova sul diritto alla cittadinanza

Voci dal corteo contro il decreto sicurezza: «Il governo criminalizza la resistenza non violenta»

Meloni arriva al summit di Tirana. E Rama si inginocchia nuovamente

Magi protesta contro la mancanza di copertura del referendum travestito da fantasma

Remigration Summit, l’Italia “paese sicuro” per gli estremisti neri

Reddito di libertà, Sportiello (M5s): «Per uscire dalle violenze dobbiamo essere fortunate a nascere nella regione giusta»

La marina israeliana irrompe su di una delle barche della Flotilla

Così l'Europa continua a comprare gas russo nonostante le sanzioni

Scontri a Parigi, incendiata la facciata di un ristorante

Qatar, dirigenti di Hamas riuniti a Doha uccisi con un attacco mirato

Flotilla: colpiti da un drone. Le immagini delle telecamere di bordo

Global Sumud Flotilla, l'allarme di Francesca Albanese dopo l'esplosione

Gaza City, nuovo volantinaggio israeliano per allontanare i palestinesi

Nepal, incendiata la residenza del primo ministro dimissionario

Trump, l'uomo di Dio: l'anticipazione dell'inchiesta di Presadiretta

Meloni a Washington: "Oggi giornata importante, dopo 3 anni e mezzo senza dialogo"

Pakistan, oltre 300 morti in 48 ore per le piogge monsoniche

Zelensky: "Mosca uccide anche nel giorno dei negoziati"

"Il popolo è tornato a farsi sentire". Le voci dalla piazza di Roma per Gaza

Il corteo per la Palestina sfila al Colosseo

Corteo Palestina, la marea di Roma: le immagini dall'alto

A Roma la manifestazione nazionale per la Palestina

Sciopero per Gaza, la Cgil Roma: "Siamo più di trecentomila"

Sciopero per Gaza, in quarantamila in corteo a Genova

Torino, in cinquantamila al corteo in sostegno della Palestina

La guerra totale in medio oriente

Corteo infinito a Bologna, gli organizzatori: "Siamo centomila"

Sciopero per Gaza a Livorno, bloccato l'accesso al porto e stop a traffico commerciale

Dopo il blocco della Flotilla, Elisa in lacrime a Meloni: "Portate voi gli aiuti, stanno morendo"

Israele abborda la Flotilla illegalmente, proteste in tutta Italia