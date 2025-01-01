Video

Sciopero generale per Gaza, in centomila in piazza a Milano

Tantissima gente questa mattina è scesa in piazza a Milano in occasione dello sciopero generale indetto dai sindacati per Gaza a seguito del blocco della Global Sumud Flotilla avvenuto gli scorsi giorni. La novità, rispetto allo sciopero precedente del 22 settembre, è che quest'oggi è scesa in piazza anche la Cgil, mobilitando tutti i suoi iscritti. "Blocchiamo tutto" è la parola d'ordine dei manifestanti i quali sono riusciti nell'intento di paralizzare la città. Partito da Porta Venezia, il corteo ha raggiunto piazza Leonardo senza registrare, per il momento, tensioni con le forze dell'ordine. Arrivato davanti al Politecnico, il corteo si e' spezzato con una parte, capeggiata dal sindacato di base Usb e dai centri sociali, che ha marciato diretta verso la tangenziale poi occupata.