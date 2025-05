Video

Valeria Solarino: «La seconda carica dello stato ci invita a non votare al referendum: è una cosa folle»

Ospite de “Le sfide di Domani”, il nostro evento a Milano, l’attrice Valeria Solarino ha parlato dell’invito del presidente del Senato, Ignazio La Russa, a non andare a votare per i referendum dell’8 e 9 giugno.

«Chi scrive o chi fa la regista o il regista può decidere di veicolare direttamente un pensiero. Io sono sempre stata più esecutrice. Però penso anche che tutti noi, comunque, sempre nel nostro ambito, facciamo in qualche modo politica, anche se addirittura una delle più alte cariche dello Stato sta cercando di non farci partecipare, facendo propaganda contro la partecipazione al #referendum. E mi sembra una cosa folle il fatto che si inviti a non andare a votare. Uno può pensarla come vuole, però allora invita a votare “no”. Invitare a non votare significa invitare a non far parte della vita politica del proprio paese», ha detto Solarino.

