Video

Fatti

Veronica Pivetti: "I femminicidi non si fermeranno perché non si ferma l'emancipazione femminile"

Nella seconda giornata de “Le sfide di Domani”, al Teatro Franco Parenti di Milano, Veronica Pivetti e Valeria Solarino hanno discusso – moderate da Marika Ikonomu – dello stato dei diritti nel mondo nell’ambito di un panel dedicato ai cinquant’anni di Amnesty Italia.

«I femminicidi non si fermeranno - ha detto Pivetti - perché l’emancipazione femminile non si fermerà - . È un momento difficile perché il progresso non lo fermi e gli uomini hanno il terrore di questa cosa perché chi ha una posizione di privilegio non vuole perderla nemmeno a morire».

LEGGI L'ARTICOLO