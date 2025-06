Video

Fatti

Voci dal Pride di Roma: «Stanco di non potermi sentire così vivo ogni giorno»

Con la consapevolezza che almeno in quell’arcobaleno festante non ci siano sguardi giudicanti, nel corteo romano si sono celebrati i corpi che, per ritualità quotidiana, «rimangono nascosti». «Tutti dovremmo essere qui perché la normalità è questa e non quella che cercano di imporci»

