Beppe Sala: "L'attuale perimetro Pd-M5s-Avs non va messo in discussione"

Ospite a "Le sfide di Domani", il nostro evento dal vivo a Milano, il sindaco della città meneghina, Beppe Sala, ha parlato del futuro del campo largo: "Al di là della definizione, credo che l'attuale perimetro Pd-M5s-Avs non vada messo in discussione. Elly Schlein lo ha capito. Ricordate il gioco "Trova le differenze" della Settimana enigmistica? Noi a sinistra tendiamo spesso a fare la stessa cosa. E temo a volte, nella mia parte politica, un po' di fascinazione per l'idea di stare all'opposizione. Una cosa che detesto. In politica bisogna vincere, punto".

