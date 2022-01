Il nuovo decreto è stato pubblicato ieri sera in Gazzetta ufficiale. Ecco cosa rischia chi non si vaccina

Le notizie di oggi, 8 gennaio: dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale nella serata di ieri, entra oggi in vigore l’ultimo decreto del governo sulle misure anti-covid, che include l’obbligo vaccinale per chi ha più di 50 anni.

Entro il primo febbraio gli over 50 dovranno essere vaccinati, o scatterà una multa di 100 euro. Dal 15 febbraio parte invece l’obbligo di avere il super green pass – quindi di essere vaccinati o guariti – per andare al lavoro.

In caso contrario è prevista la sospensione dell’impiego e la non retribuzione, mentre se si viene colti sul luogo di lavoro senza green pass rafforzato può scattare una multa da 600 a 1500 euro. La sanzione viene raddoppiata in caso di violazione reiterata. Per i lavoratori sotto i 50 anni, invece, è sufficiente avere il green pass base. L’obbligo vaccinale è stato esteso anche al personale universitario.

Le altre misure contenute nel decreto riguardano l’utilizzo della mascherina Ffp2 sui mezzi di trasporto, i luoghi in cui è obbligatorio il super green pass – come alberghi, centri culturali, mezzi di trasporto, centri sportivi – e le regole di quarantena per i positivi.

Dal 20 gennaio servirà il super green pass anche per parrucchieri e centri estetici; mentre per i negozi in cui non è ancora previsto lo sarà a partire dal primo febbraio (con l’eccezione di alimentari e farmacie).

Lunedì ci sarà una conferenza stampa di Mario Draghi, dopo che il premier non l’ha tenuta al termine dell’ultimo Consiglio dei ministri, durante il quale è stato approvato il decreto.

Kazakistan, arrestato per tradimento l’ex capo della sicurezza

L'ex capo della sicurezza kazaka, Karim Massimov, è stato arrestato con l'accusa di tradimento, mentre l’addetto stampa dell'ex presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, ha smentito le voci secondo le quali l’ex presidente si sarebbe allontanato dal paese, sostenendo che si trova nella capitale kazaka e «appoggia il governo della repressione».

Intanto il dipartimento di Stato americano ha autorizzato i dipendenti non essenziali del consolato Usa ad Almaty a lasciare il Kazakhstan. Nel paese sono in corso da domenica delle proteste anti-governative partite a causa dell’aumento del prezzo del gas.

Djokovic, i legali presentano esenzione per infezione a dicembre

Gli avvocati di Novak Djokovic hanno depositato presso il tribunale federale dei documenti in cui si afferma che il tennista è risultato positivo al Covid-19 a dicembre. «La data del primo test positivo per la PCR Covid è stata registrata il 16 dicembre 2021», si legge nei documenti.

Secondo i legali questa sarebbe la prova che Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione in quanto recentemente ha contratto il Covid. Il tentativo dei legali è quello di ribaltare l’annullamento del visto del tennista per entrare in Australia a giocare gli Australian Open.

