«Sfrattata e umiliata una donna disabile», la protesta degli abitanti di Quarticciolo

«Con tanta rabbia e con le lacrime agli occhi abbiamo dovuto assistere alla scena che a malincuore abbiamo condiviso sul nostro profilo social: una donna umiliata, trascinata a braccio fuori da casa sua, presa in giro dicendolo che andrà tutto bene». I residenti di Quarticciolo, quartiere nella periferia sud est di Roma, accompagnano con queste parole i video che mostrano le immagini dei due sgomberi avenuti nella mattina del 9 ottobre. «Dopo mesi di commissariamento per il decreto Caivano possiamo dire che lo spaccio nel quartiere non è diminuito di una virgola e che l'insicurezza è aumentata», denunciano gli abitanti.