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Gli studenti di Gaza a Fiumicino: "Siamo felici, ma il pensiero è per chi resta lì'"

"Siamo molto felici e grati al governo italiano e alle università che ci hanno accolto. Vogliamo imparare, acquisire esperienza e un giorno tornare nel nostro Paese per aiutare il nostro popolo con le conoscenze ottenute in Italia". Sono i racconti delle studentesse e degli studenti di Gaza atterrati a Fiumicino nella serata del 12 maggio grazie ai corridoi aperti con le università italiane per garantire il loro diritto allo studio. Nelle loro parole ci sono anche riferimenti ai coetani rimasti ancora nella Striscia: "A Gaza ci sono ancora tanti studenti che aspettano un'opportunità come questa. La situazione è molto difficile e molti ragazzi sognano di poter continuare gli studi all'estero", dicono. Gli studenti hanno lasciato la Striscia attraverso il valico di Karem Shalom e sono stati accompagnati in Giordania dove hanno ricevuto le visite mediche all'ospedale italiano di Amman prima di partire alla volta di Fiumicino. In Italia studieranno in 21 università sparse tra nord e sud del paese.

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