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Trump a re Carlo: "Un discorso magnifico, ero molto invidioso"

"Ha tenuto un discorso magnifico. Ero molto invidioso". Così Donald Trump ha commentato l'intervento di re Carlo al Congresso americano al suo arrivo alla Casa Bianca per la cena di Stato. Il presidente e il sovrano erano accompagnati dalle consorti. Melania, ha riferito il suo ufficio stampa, indossava scarpe e abito in seta rosa di Christian Dior abbinati a un paio di guanti in camoscio bianchi sempre Dior. La regina Camilla un abito rosa intenso firmato Fiona Clare. Collana di ametiste e diamanti donata da una duchessa di Kent alla regina Vittoria e successivamente passata alla regina Mary.

Il presidente degli Stati Uniti, che ospita alla Casa Bianca il re Carlo III del Regno Unito, ha affrontato anche il tema della guerra contro l'Iran in un discorso tenuto durante una cena di stato. Ha affermato che la sua amministrazione si stava "occupando di questioni relative al Medio Oriente" e che la situazione stava "andando molto bene". "Abbiamo sconfitto militarmente quell'avversario in particolare, e non permetteremo mai a quell'avversario – Carlo è ancora più d'accordo con me di quanto lo sia io – non permetteremo mai a quell'avversario di avere un'arma nucleare", ha aggiunto. Lo riporta la Reuters.