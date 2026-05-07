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Tito Faraci: "A Milano devi stare attento a quello che dici perché potresti ottenerlo"

"Io vengo dalla provincia profonda, arrivare qui poco più che ventenne è stato in un certo senso un passaggio obbligato. Amo molto Milano e ho un rapporto un po’ paterno con la città: la rimprovero molto, ma se qualcuno me la tocca lo fermo. Molto del fumetto italiano è qua. Storicamente è una città di autori importantissimi. È una città in cui devi stare attento a quello che dici perché potresti ottenerlo". Così Tito Faraci durante il panele intitolato “Milano crea? Il fumetto e la città” che ha visto l'autore di varie storie per Topolino e Dylan Dog, nonché uno dei primi narratori italiani a confrontarsi con i comic statunitensi, in dialogo con Paolo Bacilieri, docente alla Scuola internazionale di Comics. Con loro Michela Rossi (Sonno), fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori di Cibo.

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