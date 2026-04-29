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Primo Maggio, Schlein: "Il governo si è accorto dell'emergenza salariale"

"Dopo 3 anni che insistiamo che c'è un'emergenza salariale se ne sono accorti anche loro, tardi. E dopo tre anni che provavano a prendere altri riferimenti, come i contatti più applicati oppure soluzioni che rischiavano di lasciare più spazio ai contratti pirata, prendono come riferimento i contratti firmati dalle organizzazioni più rappresentative, esattamente come fa la nostra proposta unitaria sul salario minimo. Il punto è che non hanno avuto il coraggio di fare un passo in più e dire che sotto una certa soglia non è lavoro ma sfruttamento". Così la segretaria del Partito democratico Elly Schlein parlando del decreto lavoro del governo a margine della festa del Primo maggio a Marghera, a cui ha partecipato.

Nel pomeriggio, Schlein è arrivata nel backstage del Concertone del Primo Maggio senza rilasciare dichiarazioni. La segretaria del Pd, accerchiata dai giornalisti, si è solo limitata a un "buon lavoro a tutti".