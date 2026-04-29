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Arresti e abbordaggi, 22 italiani fermati, ma la Flotilla non si ferma

Sarebbero 21 le imbarcazioni intercettate questa notte dalle forze israeliane. Una, TamTam, sarebbe invece stata abbordata, distrutta e abbandonata nel Mar Mediterraneo. L’equipaggio a bordo però é salvo. Tra le persone fermate anche 22 italiani.

Noi di Domani siamo invece riusciti a sfuggire all’interettazione e a raggiungere le acque territoriali greche verso le 7, ora locale, di questa mattina. Viaggiavamo a bordo di Furleto, al momento però siamo temporaneamente stati spostati sulla barca Merlin perché Furleto é tornata indietro per verificare le condizioni delle imbarcazioni rimaste indietro. Sembrerebbero altre 16 quelle che come noi al momento si trovano in acque territoriali greche, in viaggio verso l’est di Creta per raggiungere un punto di riparo prima che arrivi il brutto tempo, ricompattarsi e capire come proseguire la missione.

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