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Ferdinando Cotugno: "La diseguaglianza economica viene potenziata da quella ambientale"

"Ricomincerò a lamentarmi di Milano: è diventata un laboratorio di diseguaglianze. È importante parlarne in una città che ha un governo progressista da tre mandati», ha detto Ferdinando Cotugno a Il senso della città. La città è di tutti, nella seconda giornata del nostro evento Le sfide di Domani. Con lui sul palco lo scrittore Jonathan Bazzi, moderati da Youssef Hassan Holgado. "La città sostenibile non è quella per ricchi", ha detto Cotugno, "dobbiamo scardinare l'idea che il cammino verso un approccio ecologico integrato sia un cammino di esclusione, anche se spesso è stato così. E se noi sovrapponiamo tante mappe nlegate all'ecologia alle mappe legate alle disegluaglianze coincidono spesso perfettamente".

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