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Mattarella: "Sanità per tutti è la pietra angolare della nostra democrazia"

"La sanità è un pilastro del welfare, del modello sociale europeo. Il diritto universale alla salute rappresenta - ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella - una pietra angolare della nostra democrazia e della nostra stessa libertà. Non dovrebbe esservi neppure bisogno di ricordare che il necessario radicamento dei servizi di cura non può tollerare disparità tra territori - a partire dalle aree interne dell'Italia: come a dire un diritto alla salute diseguale per i cittadini". Mattarella è intervenuto durante la giornata internazionale dell'infermiere, professione difesa dal capo dello stato dai tagli alla sanità. "Gli infermieri sono oggi 462 mila e sappiamo che si tratta di un numero insufficiente rispetto alle esigenze di cura delle popolazioni. È un tema che non appare eludibile e che interpella formazione e considerazione della centralità di questa funzione per il corretto funzionamento della nostra società". E ha aggiunto: "Dobbiamo evitare che i nostri giovani professionalizzati vadano all'estero per trovare riconoscimenti e retribuzioni migliori di quelle che offriamo".