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Le sfide di Domani, Jonathan Bazzi: "A Milano serve più sinistra, le operazioni cosmetiche verso le periferie non bastano"

La vita in città, la diseguaglianza economica potenziata da quella ambientale, la sicurezza, sono i temi al centro del dibattito con Jonathan Bazzi e Ferdinando Cotugno, moderati da Youssef Hassan Holgado, al nostro evento dal vivo a Milano. "La città è davvero meno sicura? Quando si parla del tema della sicurezza, le nuove generazioni vivono con tensione e rabbia la polarizzazione della ricchezza. Voi dite: se alimentate questa cosa poi vince la destra, ma secondo me è proprio il contrario. Serve più sinistra, rendersi conto che le operazioni cosmetiche verso le periferie non sono sufficienti. Capisco la volontà di rendere Milano competitiva, ma la città è fatta di tante persone. Io sono cresciuto a Rozzano, non molto distante da qua. Nel corso degli ultimi anni davvero ho sperimentato sul perimetro del mio corpo, della mia quotidianità, questa trasformazione», ha detto Bazzi.

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