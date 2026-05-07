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Marco Damilano: "Leone XIV è un enigma? Sì, e in questo è davvero il successore di papa Francesco"

"Leone XIV è un enigma? Sì, soprattutto per i giornalisti che non sanno in quale corrente incasellarlo. E in questo è davvero il successore di papa Francesco". La conversazione “I due papi” tra Marco Damilano, editorialista di Domani, e Mario Calabresi, direttore editoriale di Chora Media, moderata da Nicola Imberti, parte dal confronto tra Robert Francis Prevost e Jorge Mario Bergoglio, per poi affrontare il rapporto conflittuale tra il pontefice e Donald Trump, il ruolo della gerarchia cattolica italiana e quello della Chiesa nel mondo.

Ma, continua Damilano, si può dire che "la rivoluzione è irreversibile, perché papa Francesco diceva che non dobbiamo occupare spazi ma aprire processi, che è anche una lezione laica di politica. In questo senso, l’investimento di Francesco su Robert Francis Prevost è stata molto importante, lo ha nominato quattro volte in pochi anni: prima vescovo in Perù, poi prefetto a Roma, poi cardinale, poi cardinale vescovo. Un mondo si è innamorato di Francesco perché aveva il borsello, un altro mondo si è innamorato di Leone perché si è messo la mozzetta, oggi tutti i giornali hanno le immagini di Leone con le Nike nel 2008. Ma questa è la superficie, poi c’è una profondità di processi, e qui andiamo in qualcosa di più difficile da raccontare". - Tutti gli articoli e i video delle Sfide di Domani