Video
Italia

25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

"Per me è una grande emozione, un grande onore essere qui a Sant'Anna di Stazzema" dove "560 persone sono state uccise con una premeditazione brutale e nel modo più efferato, tra questi 130 bambini. Abbiamo incontrato anche alcuni dei superstiti. Non è solo un momento in cui commemorare le stragi nazifasciste e commemorare chi ha fatto la Resistenza per consentirci di vivere in libertà e democrazia, ma è anche un momento in cui chiederci cosa possiamo fare noi per essere all'altezza di questo ricordo e di questa memoria che va tramandata, va preservata" ha detto Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema.

"Deve passare dalle scuole, dalla cultura. Il frutto del 25 aprile è anzitutto la nostra Costituzione antifascista, questo l'ha ricordato anche il presidente Mattarella. E allora dobbiamo fare vivere quella Costituzione ancora oggi, anche nelle parti in cui ancora non è attuata, in cui ancora alcune cittadine e cittadini la sentono distante perché quel diritto alla salute ancora non sentono che sia garantito, perché quel diritto al lavoro dignitoso e una retribuzione equa e dignitosa ancora non è garantito" ha detto ancora la segretaria del Pd. "Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare oggi per essere all'altezza di quella memoria - ha aggiunto -. Assicurare che i diritti sanciti dalla nostra meravigliosa Costituzione nata dalla Resistenza arrivino davvero a tutte le cittadine e tutti i cittadini, perché il 25 aprile è davvero la festa fondativa della Repubblica ed è di tutte le italiane e di tutti gli italiani".

Italia

Italia

25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

Italia

25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

Italia

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

Italia

Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

Italia

Meloni alla Camera: "Con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili"

Italia

Meloni: "Né dimissioni né rimpasto, governiamo per cinque anni"

Italia

Caro Carburanti, Giorgetti: "Taglio accise sino al 1 maggio"

Italia

Gianmarco Mazzi ha giurato nelle mani del presidente Mattarella

 
 

Mondo

Mondo

Mondiali di calcio, Rubio nega che gli Usa vogliano escludere l'Iran

Mondo

"Separati dall'Ice": la foto dell'americana Guzy vince il World Press Photo 2026

Mondo

Leone XIV: "Proteggere gli innocenti, non posso accettare la guerra"

Mondo

Il principe Harry: "Il popolo ucraino ha compiuto qualcosa di straordinario"

Mondo

La centrale nucleare di Chernobyl quarant'anni dopo l'esplosione del reattore

Mondo

Iran, il sequestro di due navi a Hormuz in un video dei pasdaran

Mondo

Netanyahu: "Nostra superiorità sull'asse iraniano è stata provata, ma non abbiamo finito"

Mondo

A Gaza campi profughi infestati da parassiti, medico: "Ogni giorno casi di infezioni"

Mondo

Il Papa: "Non è mio interesse dibattere con Trump"

Mondo

New York, Mamdani annuncia la tassa sulla seconda casa per i super ricchi

Mondo

Tregua in Libano, l'esodo degli sfollati attraverso un ponte distrutto

Mondo

Gli sfollati libanesi che tornano nel sud del Paese dopo il cessate il fuoco

 
 

Fatti

Fatti

Tra topi e sovraffollamento: le condizioni fatiscenti del Cas di Oderzo

Fatti

Danza sotto accusa, la verità di Lunetta: "Io sempre integra"

Fatti

"Il diavolo veste Prada 2", le star dell'atteso sequel alla premiere a Londra

Fatti

A Napoli presidio contro remigrazione: "Vannacci qui non sei benvenuto"

Fatti

Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Fatti

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne

Fatti

Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Fatti

Remigration, protesta femminista con chiavi e fischietti davanti al Tribunale di Milano

Fatti

Remigration, insulti a manifestanti della Lega prima dell'inizio dei cortei

Fatti

Il Papa: "In Libano obbligo morale di proteggere la popolazione civile"

Fatti

In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

Fatti

In migliaia a corteo Roma in solidarietà con il popolo cubano

 
 