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25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

"Per me è una grande emozione, un grande onore essere qui a Sant'Anna di Stazzema" dove "560 persone sono state uccise con una premeditazione brutale e nel modo più efferato, tra questi 130 bambini. Abbiamo incontrato anche alcuni dei superstiti. Non è solo un momento in cui commemorare le stragi nazifasciste e commemorare chi ha fatto la Resistenza per consentirci di vivere in libertà e democrazia, ma è anche un momento in cui chiederci cosa possiamo fare noi per essere all'altezza di questo ricordo e di questa memoria che va tramandata, va preservata" ha detto Elly Schlein a Sant'Anna di Stazzema.

"Deve passare dalle scuole, dalla cultura. Il frutto del 25 aprile è anzitutto la nostra Costituzione antifascista, questo l'ha ricordato anche il presidente Mattarella. E allora dobbiamo fare vivere quella Costituzione ancora oggi, anche nelle parti in cui ancora non è attuata, in cui ancora alcune cittadine e cittadini la sentono distante perché quel diritto alla salute ancora non sentono che sia garantito, perché quel diritto al lavoro dignitoso e una retribuzione equa e dignitosa ancora non è garantito" ha detto ancora la segretaria del Pd. "Questo è il lavoro che noi dobbiamo fare oggi per essere all'altezza di quella memoria - ha aggiunto -. Assicurare che i diritti sanciti dalla nostra meravigliosa Costituzione nata dalla Resistenza arrivino davvero a tutte le cittadine e tutti i cittadini, perché il 25 aprile è davvero la festa fondativa della Repubblica ed è di tutte le italiane e di tutti gli italiani".