Video
Italia

Flotilla, presidio davanti al ministero degli Esteri per gli attivisti trattenuti

L'abbordaggio delle 22 barche al largo di Creta non fermerà la missione diretta a Gaza. Gli attivisti della Global Sumud Flotilla hanno intenzione di ripartire e stimano di essere più numerosi di prima. Intanto il team legale si sta muovendo su più fronti con ricorsi in cui chiedono la liberazione di Thiago Avila e Saif Abukeshek, ora in carcere in Israele dove hanno iniziato uno sciopero della fame e denunciano di aver subito violenze.

"La Flotilla riparte" ha assicurato stamattina Luca, uno degli italiani imbarcati nella missione, 'ancorata' in questo momento a Creta, collegandosi con un presidio della Global Sumud Italia davanti alla Farnesina. "Abbiamo compagni da tutta Europa che si sono mobilitati per venire qui - ha raccontato - Ripartiremo e saremo ancora di più rispetto a quando siamo partiti dalla Sicilia". Le barche dovrebbero salpare - meteo permettendo - tra due o tre giorni almeno. Ad unirsi alla flotta alcune imbarcazioni dalla Grecia e una ventina dalla Turchia.

Dal movimento invitano a una 'mobilitazione permanente', anche con presidi davanti alle ambasciate, finché non verranno rilasciati i due detenuti in Israele che oggi hanno avuto modo di parlare con gli avvocati di Adalah nel carcere di Shikma. A loro hanno parlato di "violenze fisiche" da parte delle forze militari israeliane durante i due giorni trascorsi in mare. Thiago, in particolare, ha riferito di essere stato trascinato "faccia in giù sul pavimento e picchiato così violentemente da perdere conoscenza due volte", di essere rimasto durante la navigazione "in isolamento e bendato". Saif, invece, ha raccontato di essere stato costretto a "rimanere sdraiato a faccia in giù sul pavimento", con le mani legate e bendato. Racconti in linea con quelli degli altri attivisti 'portati' in Grecia.

Domani i due arrestati dovrebbero comparire davanti al Tribunale di primo grado di Ashkelon per un'udienza sulla proroga della loro detenzione. In queste ore si è messo in moto per loro anche il team italiano. Dopo il ricorso presentato ieri alla Procura di Roma, nella notte ne è stato depositato un altro urgente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo contro l'Italia. I legali denunciano una "violazione grave" della Convenzione europea dei diritti dell'uomo nel loro arresto da parte di Israele e ravvedono anche "la responsabilità" dell'Italia "come Stato di bandiera dell'imbarcazione su cui si trovavano al momento della loro intercettazione". "Nonostante le autorità fossero state tempestivamente informate del rischio concreto e imminente per la vita e l'integrità fisica degli attivisti, non è stata adottata alcuna misura effettiva di protezione", sostengono.

La portavoce italiana della Flotilla, Maria Elena Delia, evidenzia che "le barche erano a 20 miglia da Creta, in acque internazionali ma di competenza greca: è grave non per gli attivisti ma per l'Europa" attacca. Nel frattempo la delegazione calabrese del movimento (insieme al Coordinamento Calabria per la Palestina, Bds Calabria e gruppo embargo militare) riaccende i riflettori sul porto di Gioia Tauro denunciando che "è nuovamente al centro della rotta dei rifornimenti militari diretti verso Israele". 

LEGGI L'ARTICOLO

Italia

Italia

Primo Maggio, Schlein: "Il governo si è accorto dell'emergenza salariale"

Italia

Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"

Italia

Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

Italia

25 aprile, migliaia in corteo a Roma

Italia

Brigata ebraica bloccata dai manifestanti al corteo del 25 aprile a Milano

Italia

25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

Italia

25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

Italia

25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

Italia

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

Italia

Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

 
 

Mondo

Mondo

La Procura Usa diffonde un nuovo video sull'attentato a Washington

Mondo

Primo Maggio a Cuba, al corteo risuona anche "Bella ciao"

Mondo

Trump: "Abbiamo aumentato al 25% i dazi sulle auto dall'Europa"

Mondo

Arresti e abbordaggi, 22 italiani fermati, ma la Flotilla non si ferma

Mondo

James Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Mondo

Trump a re Carlo: "Un discorso magnifico, ero molto invidioso"

Mondo

Re Carlo provoca Trump: "Se non fosse per noi l'America parlerebbe francese"

Mondo

Donald Trump dà il benvenuto a Re Carlo a Washington

Mondo

Medici di Cuba: "Farmaci insufficienti e trasporti limitati nelle zone rurali"

Mondo

Gli ucraini ricordano Chernobyl, cerimonia a Slavutych

Mondo

Per la prima volta la primate anglicana incontra Papa Leone XIV

Mondo

Libano, l'Idf demolisce decine di abitazioni nella valle della Bekaa

 
 

Fatti

Fatti

Zanardi: "Trasformare in opportunità gli imprevisti della vita"

Fatti

Primo Maggio, Landini: "Senza la pace il lavoro dignitoso non esiste"

Fatti

Delia canta Bella Ciao, ma "partigiano" diventa "essere umano"

Fatti

Zanardi: "La sfida più grande? Essere un buon padre"

Fatti

Una notte da rider a Palermo: 24 euro lordi per sette consegne e tre ore di macchina

Fatti

La cronaca di Domani a bordo della Flotilla

Fatti

Il caso della 3G di Sulmona: trasferimenti che suonano come licenziamenti

Fatti

Sgombero Laurentino 38 a Roma, gli attivisti protestano sul tetto

Fatti

Sgomberato a Roma il L38 Squat, gli attivisti lanciano un corteo

Fatti

Festeggiamenti a La Fenice dopo la rottura con Venezi

Fatti

Tra topi e sovraffollamento: le condizioni fatiscenti del Cas di Oderzo

Fatti

Danza sotto accusa, la verità di Lunetta: "Io sempre integra"

 
 