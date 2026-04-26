Video
Italia

Grazia a Minetti, Meloni: "Escludo ipotesi dimissioni del ministro Nordio"

La difesa dell'operato di Carlo Nordio è esplicita: "Mi fido di lui", e "ad oggi escludo l'ipotesi di dimissioni del ministro". Ed è accompagnata dal faro acceso sul resto dell'iter di grazia a Nicole Minetti, a cominciare da quello gestito dalla Procura generale di Milano. "Sicuramente, se è vero quello che emerge dall'inchiesta giornalistica qualcosa manca nel lavoro che è stato fatto, però questo non è un lavoro che fa il ministero della Giustizia".

Giorgia Meloni, invece, evita in ogni modo di esprimersi su come dovrà gestire ora il caso Sergio Mattarella: "Se vuole - risponde a un cronista - beviamo un bicchiere di vino e le dico cosa penso ma non è il mio ruolo dire cosa il presidente della Repubblica dovrebbe fare rispetto alla concessione di una grazia, mi mette in difficoltà". La premier si presenta a sorpresa in conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri a metà pomeriggio, e il caso Minetti finisce per prendersi la scena, più del decreto lavoro o degli scenari dei conti pubblici.

Dopo una prima giornata di silenzio imbarazzato, Palazzo Chigi alza gli scudi a difesa di Nordio, mentre le opposizioni accusano il governo di fare "scaricabarile", al Senato chiedono una sua informativa e insistono a più voci per un passo indietro del guardasigilli. La linea è definita prima del Cdm, anche a cavallo dell'incontro in tarda mattinata tra Nordio e Alfredo Mantovano. È lo stesso sottosegretario poi in conferenza stampa a scagionarlo: dopo gli accertamenti demandati dalla Procura generale di Milano alla Polizia giudiziaria, "ciò che è nel fascicolo credo che lasciasse pochi margini alla valutazione del ministro nel momento in cui c'erano solo questi documenti a disposizione". In particolare cita il passaggio secondo cui i dati "sono indicativi di una radicale presa di distanza dal passato deviante", con poi "il riferimento al figlio".

Il governo "non può essere sempre il capro espiatorio", è la tesi esposta da Meloni, che sottolinea di aver appreso della grazia solo dalla stampa: "Non potrei dire che nell'iter ci sia stato fino ad oggi qualcosa di errato, particolare, strano o curioso rispetto alle altre 1.240 richieste lavorate in questi anni", di cui 1.045 sono state sottoposte alle Procure generali e poi "poche decine" hanno avuto parere favorevole. Ma il quadro delineato dall'inchiesta del Fatto quotidiano, diverso da quello che è valso la grazia all'ex starlette e politica, riaprendo il caso giudiziario e politico, sta provocando difficoltà a vari livelli istituzionali. La tensione esplosa dopo la lettera del Quirinale al Ministero della giustizia per avviare nuove verifiche, resta alta dopo la difesa decisa di Meloni sull'operato di Nordio. Lo si può dedurre anche dal fatto che in una situazione simile non ci siano stati contatti né tra Mattarella e la premier né tra Mattarella e il ministro.

Nei Palazzi della politica gli occhi sono puntati sui nuovi accertamenti dei magistrati milanesi. L'attesa potrebbe non essere brevissima. Filtra solo silenzio dal Colle, ora parleranno le carte: si aspettano le risultanze delle indagini per capire se esistono gli estremi per confermare o revocare la grazia. Per mettere in bilico Nordio non possono bastare degli articoli di giornale, è il ragionamento che si fa in ambienti di governo, ma è chiaro che se dovessero emergere palesi falsità nelle carte che hanno portato alla grazia, si faranno i conti anche con le responsabilità tecniche e politiche del Ministero, che comunque ha il ruolo di avallare la documentazione del Pg o, se lo ritiene necessario, disporre ulteriori accertamenti. "Se si dimette Nordio è probabile che cada il governo", la previsione del deputato del Pd Arturo Scotto. Mentre per Matteo Renzi "quella che si deve dimettere ha un nome e un cognome: Giorgia Meloni".

Italia

Italia

Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

Italia

25 aprile, migliaia in corteo a Roma

Italia

Brigata ebraica bloccata dai manifestanti al corteo del 25 aprile a Milano

Italia

25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

Italia

25 aprile, Schlein a Milano: "Viva l'Italia antifascista"

Italia

25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

Italia

25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

Italia

Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

Italia

Giorgetti: "Non chiedo di rompere il patto di stabilità, ma di essere flessibili"

Italia

Meloni: "Il dl sicurezza non e' pasticcio, trasformeremo i rilievi in un provvedimento ad hoc"

Italia

Meloni: "Non a mio agio se i leader religiosi fanno quel che dicono i politici"

Italia

Renzi: 'Spero che Salis partecipi alle primarie, c'è ancora un anno'

 
 

Mondo

Mondo

James Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

Mondo

Trump a re Carlo: "Un discorso magnifico, ero molto invidioso"

Mondo

Re Carlo provoca Trump: "Se non fosse per noi l'America parlerebbe francese"

Mondo

Donald Trump dà il benvenuto a Re Carlo a Washington

Mondo

Medici di Cuba: "Farmaci insufficienti e trasporti limitati nelle zone rurali"

Mondo

Gli ucraini ricordano Chernobyl, cerimonia a Slavutych

Mondo

Per la prima volta la primate anglicana incontra Papa Leone XIV

Mondo

Libano, l'Idf demolisce decine di abitazioni nella valle della Bekaa

Mondo

Trump: "L'aggressore al gala si è radicalizzato e diventato anti-cristiano"

Mondo

Massiccio attacco russo su Odessa, almeno 14 feriti tra cui due bambini

Mondo

Spari al gala dei media. Trump: "Del tutto inaspettato"

Mondo

Spari al gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Trump portato in salvo

 
 

Fatti

Fatti

Sgombero Laurentino 38 a Roma, gli attivisti protestano sul tetto

Fatti

Sgomberato a Roma il L38 Squat, gli attivisti lanciano un corteo

Fatti

Festeggiamenti a La Fenice dopo la rottura con Venezi

Fatti

Tra topi e sovraffollamento: le condizioni fatiscenti del Cas di Oderzo

Fatti

Danza sotto accusa, la verità di Lunetta: "Io sempre integra"

Fatti

"Il diavolo veste Prada 2", le star dell'atteso sequel alla premiere a Londra

Fatti

A Napoli presidio contro remigrazione: "Vannacci qui non sei benvenuto"

Fatti

Migliaia di persone radunate in Angola per ascoltare la messa di Papa Leone

Fatti

Spari in una discoteca nel nord Barese, muore un 43enne

Fatti

Corteo anarchici a Roma, poliziotto ferito alla testa da una bottiglia di vetro

Fatti

Remigration, protesta femminista con chiavi e fischietti davanti al Tribunale di Milano

Fatti

Remigration, insulti a manifestanti della Lega prima dell'inizio dei cortei

 
 