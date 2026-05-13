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Von der Leyen: "Presto misure contro la dipendenza creata dai social"

"Stiamo assistendo alla rapidità fulminea con cui la tecnologia avanza e a come essa penetri in ogni aspetto dell'infanzia e dell'adolescenza. E il dibattito sull'età minima per l'accesso ai social media non può più essere ignorato. E nel corso di quest'anno, con il Digital Fairness Act, ci occuperemo delle pratiche di progettazione che creano dipendenza e sono dannose: cattura dell'attenzione, contratti complessi, trappole degli abbonamenti. In Europa, la sicurezza deve essere presente fin dall'inizio, non aggiunta come ripensamento", a dirlo è la presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, da Copenaghen. Per il momento diversi stati membri, la Danimarca e altri nove paesi Ue, si stanno già muovendo a livello nazionale. "Dobbiamo costruire un mondo digitale in cui i nostri figli possano crescere liberi e sicuri", ha aggiunto von der Leyen. Il discorso della presidente ha suscitato diverse reazioni anche tra gli eurodeputati. "Le parole della presidente von der Leyen di questa mattina sono importanti e condivido pienamente il messaggio: i bambini non sono merce e le regole per gli europei le decidono loro stessi, non le grandi aziende tecnologiche. La direzione è chiara ma ora servono azioni concrete, non solo dichiarazioni", ha detto Brando Benifei, relatore dell'Ai Act europeo.