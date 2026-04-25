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25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

"E' una festa divisiva per chi non vuole riconoscere i valori della convivenza democratica, la liberazione dalla opaca schiavitù repressiva nazifascista, ma non c'è possibilità di dividersi sul fatto che abbracciamo i valori della convivenza democratica e della nostra Costituzione. La Costituzione è chiaramente antifascista". Lo ha detto Giuseppe Conte, presidente M5S, a margine della cerimonia del 25 aprile a Napoli, in Piazza Matteotti.

"Il giorno della liberazione - ha spiegato Conte - celebriamo e onoriamo l'Italia della convivenza democratica, l'Italia antifascista, della Repubblica costituzionale. Siamo qui perché Napoli ha offerto una testimonianza incredibile, ricordiamo anche la medaglia d'oro al valor militare perché in quattro giornate questo popolo, senza l'aiuto degli Alleati, è stata la prima città in Italia a liberarsi, una delle primissime in Europa.