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Mario Calabresi: "I papi dicono cose basilari in un mondo che ha perso le cose basilari"

La conversazione “I due papi” tra Marco Damilano, editorialista di Domani, e Mario Calabresi, direttore editoriale di Chora Media, moderata da Nicola Imberti, parte dal confronto tra Robert Francis Prevost e Jorge Mario Bergoglio, per poi affrontare il rapporto conflittuale tra il pontefice e Donald Trump, il ruolo della gerarchia cattolica italiana e quello della Chiesa nel mondo. Il dialogo si è concluso con una domanda sul rapporto dei giovani con la Chiesa: dopo anni in cui si è raccontato che l’istituzione non sapeva parlare al mondo, oggi sembra un punto di riferimento, l’anno scorso due milioni di ragazzi erano a Tor Vergata per il Giubileo dei Giovani. "Noi stiamo vendendo in tantissime parti del mondo le generazioni più giovani che ci mettono i loro corpi, da Gaza al Nepal, dall’Iran all’Est Europa", ha detto Mario Calabresi. "Questi due papi stanno mettendo il loro corpo dicendo cose basilari in un mondo che ha perso le cose basilari. Perché quando dici la parola pace e dici che non si può dire di voler cancellare una civiltà stai dicendo cose sensate in un mondo che ha perso il senso".

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