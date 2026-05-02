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Flotilla, prolungato di due giorni il fermo dei due attivisti condotti in Israele

I due attivisti della Global Sumud Flotilla detenuti da Israele per essere interrogati sono comparsi stamattina, domenica 3 maggio, davanti a un tribunale israeliano. Le immagini riprese dall'Afp hanno mostrato i due mentre venivano scortati in aula, con le mani del brasiliano Thiago Avila ammanettate dietro la schiena e i piedi di Saif Abukeshek, cittadino spagnolo e svedese di origine palestinese, incatenati.

Gli attivisti sono stati condotti in tribunale nella città di Ashkelon, dove la loro detenzione è stata prorogata di due giorni, secondo quanto riferito dall'organizzazione Adalah, il centro legale che rappresenta i due membri della Global Sumud Flotilla. Le autorità israeliane avevano chiesto una proroga di quattro giorni.

Avila e Abukeshek erano tra gli oltre 170 arrestati da Israele la scorsa settimana, quando la flottiglia è stata intercettata e parte delle barche sono state abbordate dalla Marina israeliana in acque internazionali, vicino all'isola greca di Creta, durante la navigazione della Global Sumud Flotilla verso Gaza. Israele afferma che Keshek e Avila sono affiliati alla Conferenza popolare dei palestinesi all'estero (Pcpa), organizzazione accusata dal Dipartimento del Tesoro statunitense di «agire clandestinamente per conto» di Hamas.

Gli altri fermati sono stati tutti rilasciati in Grecia venerdì scorso. L’italiano Antonio "Tony" La Piccirella è arrivato in mattinata all’aeroporto di Fiumicino, dove ha raccontato i momenti in cui la Marina israeliana ha intercettato le barche della flottiglia, parlando di «un rapimento in acque praticamente europee, supervisionato dalla marina greca».

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