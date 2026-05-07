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Vincenzo Latronico: "La casa da diritto a privilegio, il patto sociale sta cedendo"

Lo scrittore Vincenzo Latronico nel libro "Le perfezioni" mette al centro il tema della casa. E al nostro evento Le sfide di Domani spiega che "La casa è parte del patto sociale, ma per la mia generazione ha smesso di esserlo. L’erosione di questo diritto è l’inizio di una serie: poi verrà la sanità, l’istruzione. In corso è una battaglia generazionale e inter-classe che dovrà prima o poi essere combattuta davvero" - Tutti gli articoli e i video delle Sfide di Domani

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Valditara: «Ricordo la foto di Piersanti Mattarella assassinato dalle Br»

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Global Sumud Flotilla salpa da Augusta, oltre 60 barche dirette a Gaza

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25 aprile, migliaia in corteo a Roma

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Brigata ebraica bloccata dai manifestanti al corteo del 25 aprile a Milano

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25 aprile, Conte: "Sobrietà? Espressione poco felice, festeggiamo liberazione dal fascismo"

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25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

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25 aprile, Mattarella all'Altare della Patria rende omaggio ai caduti

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Bonelli: "Meloni ha poco da esultare, Ue ha espresso parere, non decisione"

 
 

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Antonio Campo Dall'Orto: "Le sfide dell'informazione nell'era delle piattaforme"

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Le sfide di Domani, Fittipaldi: "Per noi la cultura non è una sezione, ma innerva tutto ciò di cui ci occupiamo"

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Venezia, la preapertura del Padiglione russo alla Biennale

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Zanardi: "La sfida più grande? Essere un buon padre"

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Una notte da rider a Palermo: 24 euro lordi per sette consegne e tre ore di macchina

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La cronaca di Domani a bordo della Flotilla

 
 