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Vincenzo Latronico: "La casa da diritto a privilegio, il patto sociale sta cedendo"

Lo scrittore Vincenzo Latronico nel libro "Le perfezioni" mette al centro il tema della casa. E al nostro evento Le sfide di Domani spiega che "La casa è parte del patto sociale, ma per la mia generazione ha smesso di esserlo. L’erosione di questo diritto è l’inizio di una serie: poi verrà la sanità, l’istruzione. In corso è una battaglia generazionale e inter-classe che dovrà prima o poi essere combattuta davvero" - Tutti gli articoli e i video delle Sfide di Domani