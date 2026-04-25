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25 aprile, ancora contestazioni a Milano: "Fate parlare i palestinesi"

Durante gli interventi istituzionali in Duomo. Brigata ebraica dirottata in piazza Cordusio.

Oggi pomeriggio il corteo: in migliaia si stanno radunando in Corso Venezia a Milano. Poi si distaccheranno tre diversi cortei: quello ufficiale, con, tra gli altri, Anpi, Pd, arrivera' in Duomo. Quello del Comitato per la Pace che arrivera' in Piazza San Fedele. Infine, uno spezzone pro pal. Prima della partenza del corteo, alcune persone si sono posizionate alla testa del corteo per contestare la presenza della brigata ebraica. Alcuni esponenti dei comitati pro pal, hanno manifestato l'intenzione di bloccare la strada con un cordone con appese fotografie che ritraggono alcuni momenti della guerra in Medioriente.