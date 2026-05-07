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Valeria Parrella: "Le ragazzine che si mettono di traverso vengono ancora 'bruciate'"

"La mia protagonista, Giovanna d’Arco, si mette di traverso rispetto a quello che gli altri si aspettano da lei. Il primo momento è la costruzione dell’identità", ha detto Valeria Parrella durante il dibattito dal titolo “In ogni luogo del mondo una ragazzina si mette di traverso” nella seconda giornata del nostro evento Le sfide di Domani. Con lei sul palco la collaboratrice di Domani Giulia Pilotti, moderate da Marika Ikonomu.

"Continuiamo a bruciare le ragazzine. Se non fosse stato così, nel finale del libro non avrei messo il rogo. Ma se in questo momento la premio Nobel per la pace è in carcere, è la stessa cosa che dire contemporaneamente: sei santa e ti brucio". - LEGGI L'ARTICOLO