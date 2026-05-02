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Flotilla, La Piccirella: "Continueremo, ci stiamo riorganizzando"

Alcuni attivisti della Sumud Global Flotilla sono rientrarti in Italia dopo il sequestro avvenuto nel Mediterraneo durante la missione diretta a Gaza. Tra loro il 35enne barese Tony La Piccirella, che chiede "che il governo italiano si adoperi per il rilascio di Thiago e Saif". "Torno per testimoniare quello che è avvenuto di fronte alle coste greche e il mio caso personale in isolamento - ha spiegato l'attivista barese -. Non un atto di pirateria, ma la consapevole conseguenza del supporto dei governi europei al regime israeliano. Il blocco navale imposto su Gaza si è esteso a tutto il Mediterraneo sino alle nostre coste". Secondo la Global Sumud Flotilla, "restano gravissimi i casi di Saif Abukeshek e Thiago Ávila, per i quali il governo italiano continua a non assumere alcuna posizione pubblica. Questo silenzio è complicità politica. Chiediamo al governo italiano di arrivarsi, condannare gli accadimenti e agire per interrompere ogni forma di sostegno politico a Israele".

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