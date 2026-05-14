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L'arrivo di Trump in Cina: l'atterraggio a Pechino

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in visita al Tempio del Cielo di Pechino con l'omologo Xi Jinping, ha detto che "la Cina è bellissima". "Un posto fantastico. Incredibile. La Cina è bellissima", ha detto ai giornalisti radunati nel sito patrimonio Unesco, ignorando una domanda circa l'andamento dei colloqui con Xi sulla questione taiwanese.

Il presidente è in visita a Pechino per la prima volta dopo molti anni: lui e il presidente cinese hanno avuto - a suo dire - un incontro "ottimo". L'accoglienza per il presidente statunitense da parte di Xi Jinping è stata elaborata, tra complesse sfilate di soldati e giovani studenti che celebravano con bandierine l'arrivo del tycoon di New York. Per Xi la Cina e gli Stati Uniti dovrebbero essere ''partner piuttosto che avversari'', invitando i paesi a collaborare per indirizzare le relazioni ''nella giusta direzione''.

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