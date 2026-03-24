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Quando Ornella Vanoni diceva: "La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli"

L'11 giugno 2025, Ornella Vanoni ha ricevuto una laurea magistrale honoris causa in Musica, Culture, Media e Performance dall'Università Statale di Milano, un prestigioso riconoscimento che ha celebrato la sua straordinaria carriera artistica, il suo impatto culturale e il contributo alla canzone d'autore italiana, definito un ponte tra musica e teatro.

“La mia vita è cambiata incontrando Gino Paoli. Io sono una cialtrona, non ho mai studiato. I miei genitori sarebbero impazziti dalla gioia se avessero saputo che ho la laurea”, ha dichiarato la cantante, scomparsa lo scorso 21 novembre a 91 anni, in quella occasione. I due hanno avuto una relazione amorosa, durata circa un paio d'anni, all'inizio degli anni '60.

Nonostante la durata limitata, la loro storia è diventata leggendaria nella musica italiana: Paoli scrisse per Vanoni alcune canzoni importanti, e il loro legame ha lasciato un’impronta forte sia artistica sia personale. Anche dopo la fine della relazione, hanno mantenuto nel tempo un rapporto di affetto e stima reciproca.