Video

Mondo

Conto alla rovescia per gli Oscar 2026: Hollywood accende i riflettori

Le misure di sicurezza ai massimi livelli per la notte degli Oscar a Hollywood. Le autorità hanno predisposto un perimetro di circa 1,6 chilometri attorno al Dolby Theatre. Sul posto saranno presenti unità Swat, artificieri e tiratori scelti della polizia di Los Angeles. "Abbiamo più livelli di sicurezza e un piano speciale per il traffico, tutto è studiato per far sentire sicuri cittadini e ospiti", ha detto il capo del dipartimento di Polizia di Los Angeles, Jim McDonnell. "Abbiamo esperienza di grandi manifestazioni e siamo pronti a gestire qualsiasi situazione", ha aggiunto.