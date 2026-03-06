Video

Fatti

Allarme bomba al Palagiustizia di Milano, bonifica ancora in corso

Ha riaperto i battenti intorno alle 17 il palazzo di giustizia di Milano, dopo circa sette ore di verifiche e controlli all'interno e all'esterno per un falso allarme bomba. In mattinata in Questura a Milano erano arrivate più telefonate, a ripetizione, nell'arco di circa mezz'ora. "Voglio evitare che ci siano molti morti" avrebbe detto la voce maschile straniera che stamani ha telefonato al 112, dalla zona Niguarda. Sarà aperto a breve un fascicolo per le ipotesi di reato di procurato allarme e interruzione di pubblico servizio.