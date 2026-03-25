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Nordio: "Bartolozzi ha svolto le sue funzioni con dignità e onore"

"Come sapete la dottoressa Bartolozzi ha dato ieri le dimissioni e ha sempre, secondo il mio giudizio, incessantemente svolto le sue funzioni con dignità ed onore. Il suo gesto spontaneo dimostra un grande senso di responsabilità e confido cessino definitivamente le strumentali polemiche che hanno investito la sua persona e tutto il ministero. A lei va il più sentito ringraziamento mio per lo straordinario impegno che ha profuso in questi tre anni e mezzo sia come vice capo di gabinetto sia come capo di gabinetto". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, che al question time in aula alla Camera ha risposto a un’interrogazione di Iv sui “chiarimenti in merito alle ragioni e alle tempistiche delle dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove e della capo gabinetto Giusi Bartolozzi”.