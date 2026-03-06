Video
Nola, la mamma di Domenico: "Portiamolo sempre con noi"

"Se oggi si è mossa tutta questa folla è solo grazie a Domenico, al suo sorriso, ai suoi occhioni, alla sua dolcezza. Sono certa che ci sta abbracciando tutti. Spero che questo non sia l'ultimo giorno che pensiamo a Domenico, che tutti possiamo tenerlo in un angolo del nostro cuore. Ti amo cuore di mamma". Lo ha detto Patrizia Mercolino, mamma di Domenico Caliendo, parlando ai fedeli presenti nella cattedrale di Nola al termine dei funerali del figlio. La madre ha ringraziato le autorità presenti, in particolare "la presidente del Consiglio, il presidente della Regione, tutti i sindaci, il vescovo Marino e il cardinale Battaglia".

Abbraccio tra la premier Giorgia Meloni e Patrizia Mercolino, madre del piccolo Domenico Caliendo, poco prima dell'inizio della cerimonia funebre nella Cattedrale di Nola. Meloni, prima di prendere posto, ha voluto salutare i genitori del bimbo, scambiando in particolare con la madre un abbraccio e qualche parola. Accompagnata dal prefetto di Napoli Michele di Bari, Meloni ha poi preso posto sedendo accanto al presidente della Regione Campania Roberto Fico.

