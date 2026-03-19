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Nuovi attacchi israeliani a Beirut, crolla un edificio

Proseguono gli attacchi israeliani in Libano. A Beirut si contano vittime e feriti negli ultimi raid lanciati dall'Idf sulla capitale. Secondo le autorità locali si contano oltre 912 morti dal 28 febbraio scorso, mentre i feriti sono più di 2000. Intanto, le forze armate israeliane hanno avvertito che hanno pianificato l'attacco a ponti e valichi sul fiume Litani per impedire a Hezbollah di trasferire uomini e armi. Si tratta, ha sottolineato il portavoce dell'Idf Avichay Adraee, di "un'azione mirata e precisa contro le attivita' terroristiche" del gruppo sciita filo-iraniano. "Per la vostra sicurezza, dovete continuare a spostarvi nell'area a nord del fiume Zahrani e astenervi da qualsiasi movimento verso sud che possa mettere in pericolo la vostra vita". Domani è attesa in Libano la visita del ministro degli Esteri francese Jean-Noel Barrot che incontrerà il presidente Joseph Aoun, il primo ministro Nawaf Salam e il presidente del Parlamento Nabih Berri.