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Teheran, grande partecipazione ai funerali di Larijani e Soleimani

Mercoledì l'Iran ha celebrato i funerali di massa per i funzionari del regime uccisi da Israele. Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza iraniano, Ali Larijani, e il comandante delle forze paramilitari Basij, Gholamreza Soleimani. Entrambi uccisi da raid aerei di Tel Aviv nella notte tra lunedì e martedì.

Migliaia di cittadini iraniani si sono radunati a Teheran per partecipare ai funerali, lungo il percorso del corteo funebre. La salma di Larijani e di suo figlio, anche lui ucciso negli attacchi israeliani, hanno sfilato su un camion decorato.

Il corteo funebre per Soleimani si è diramato da piazza della Rivoluzione di Teheran verso il monumento all'Ascensione dei Martiri di Teheran. Ali Larijani dovrebbe essere sepolto nella città di Qom, mentre Soleimani sarà trasferito a Shahrekord per la sepoltura.

La Russia ha condannato l'uccisione di Ali Larijani e di altri dirigenti iraniani: «Il Cremlino condanna fermamente le azioni volte a eliminare e danneggiare i membri della leadership iraniana», ha dichiarato il portavoce Dmitry Peskov, all'indomani della morte del segretario del Consiglio supremo di Difesa e del comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani.

Anche la Cina, giovedì, tramite il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian, ha definito «inaccettabili» le uccisioni di Larijani e di altri leader iraniani. «Ci siamo sempre opposti all'uso della forza nelle relazioni internazionali. Le azioni volte ad assassinare leader iraniani e ad attaccare obiettivi civili sono ancora più inaccettabili», ha dichiarato durante una conferenza stampa Lin Jian.

Mercoledì Tel Aviv ha poi ucciso un altro leader della catena di comando iraniana: Esmail Khatib, ministro dell'Intelligence e comandante della milizia 'Imam Hussein'. Politico e religioso di alto rango, 65 anni, era considerato uno dei più stretti alleati dell'ex guida suprema Ali Khamenei e da venerdì era finito nella lista nera messa a punto dagli Usa con i leader iraniani più ricercati, con una taglia da 10 milioni di dollari. Con la morte di Larijani e il riassetto al vertice seguito all'uccisione di Ali Khamenei, Khatib era una figura di continuità e fedeltà ideologica. Teheran ha promesso vendetta.