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Famiglia nel bosco, La Russa: "Mia moral suasion, cadano le rigidita' di tutti"

"È stato per me un piacere ricevere Nathan e Catherine, perché era mia intenzione cercare di stemperare il clima che si è creato attorno a questa vicenda. Io non ho nè titoli nè intenzione di mettere in discussione i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, né voglio giudicare lo stile di vita di questi genitori". Sono le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che ha ricevuto a Palazzo Giustiniani Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, i genitori della cosiddetta "famiglia del bosco". "Quello che spero possa essere utile è inviare a tutti questa mia moral suasion affinchè vengano eliminate le rigidità, in modo da favorire il ritorno a una famiglia unita come voi la desiderate", ha aggiunto La Russa rivolgendosi direttamente ai due genitori.